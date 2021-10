Goiás registrou mais 14 mortes em decorrência da Covid-19 nas últimas 24 horas. A informação foi confirmada na tarde deste sábado pela Secretária Estadual de Saúde (SES-GO). Com os números divulgados, o Estado tem agora 23.941 óbitos da doença desde o início da pandemia.

Em relação ao número de casos, 466 novas infecções pelo coronavírus foram divulgadas no boletim epidemiológico. Ao todo, Goiás já teve 885.631 contaminações confirmadas, com 853.359 recuperados.

Ainda segundo a pasta, 490 óbitos suspeitos e 637.581 possíveis casos de contaminação são investigados atualmente.

Vacinação

No boletim, a pasta também trouxe uma atualização em relação ao número de pessoas já vacinadas com algum imunizante contra a Covid-19. No total, 7.916.345 doses já foram aplicadas até o momento, sendo 4.932.174 referentes à primeira aplicação e 2.984.171 à segunda.