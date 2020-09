Nas últimas 24 horas, Goiás confirmou somente 187 novos casos de coronavírus. É rotina que em finais de semana ou feriados os registros fiquem represados e somente sejam repassados em sua totalidade nos dias seguintes.

Mas o que chama a atenção do boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (7), pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO), é que o número de casos é o menor dos últimos 35 dias, muito diferente das últimas semanas. A última vez que o número ficou abaixo de 200 casos diários foi no dia 3 de agosto, quando 105 infecções pelo vírus foram confirmadas no Estado.

O total de casos chegou a 147.845, segundo os dados da SES-GO. De ontem para hoje também foram confirmadas 18 mortes em decorrência da doença. Na somatória, 3.475 pessoas foram vítimas da Covid-19 no Estado. Há 217 mortes que ainda estão em investigação e 215.791 casos suspeitos sendo apurados.

Por outro lado, a Secretaria informou que, em Goiás, 138.602 pessoas se recuperaram da Covid-19. Isso quer dizer que 93% do total dos pacientes infectados pelo vírus em território goiano já estão saudáveis.

O Painel de monitoramento da Covid-19 do Estado mostra ainda que somente dois municípios não contam com casos confirmados da doença: Água Limpa e Sítio D’Abadia.