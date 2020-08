Boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), nesta segunda-feira (3), informou que o Estado chegou a 70.252 casos confirmados e 1.716 mortes causadas pela Covid-19. Há, ainda, 63.164 pessoas recuperadas e 130.743 casos suspeitos. Segundo a secretaria, 59.728 suspeitas de infecção pelo novo coronavírus foram descartadas até aqui.

Com mais de 1,7 mil mortes, a taxa de letalidade da Covid-19 em Goiás está em 2,44%. A Saúde investiga, ainda, 69 óbitos que podem ter sido causados pela doença. Outras 856 tiveram as suspeitas descartadas.

De domingo para esta segunda, houve o registro de 105 novos casos e 25 novas mortes, números pequenos perto do que vem sendo divulgado nos últimos dias. De acordo com a SES-GO, a baixa notificação de casos se deve a uma instabilidade no sistema de notificação de casos do Ministério da Saúde, o e-SUS.

Segundo a pasta, a instabilidade já foi informada ao governo federal. A SES afirma, porém, que isso não afeta o sistema de notificação de óbitos.