Cidades Covid-19: fiscais intensificam visitas em feiras livres, bares e restaurantes de Goiânia No início da manhã, os agentes percorreram algumas galerias na Região da 44, no Setor Norte Ferroviário, para verificar se os protocolos estão sendo cumpridos

Nesta terça-feira (11), as equipes da Central de Fiscalização da Covid-19 intensificaram as ações em hotéis, feiras livres, bares de restaurantes de Goiânia. No início da manhã, os agentes percorreram algumas galerias na Região da 44, no Setor Norte Ferroviário, para verificar se os protocolos estão sendo cumpridos. De acordo com a programação, no horário do alm...