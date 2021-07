Cidades Covid-19: Fiocruz recebe neste sábado nova remessa de insumos Lote é suficiente para produzir 10 milhões de doses de vacina

Está prevista para as 19h35 deste sábado (17), no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (RIOGaleão), a chegada de mais uma remessa de ingrediente farmacêutico ativo (IFA) para a produção de vacinas contra a covid-19. O lote permitirá ao Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz) produzir 10 milhões de doses da vacina Oxford/AstraZeneca. Até ...