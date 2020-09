Cidades Covid-19 faz cair número de transplante de órgãos em Goiás Estado teve uma queda de 17% na realização dos procedimentos no segundo trimestre deste ano. Além de restrições técnicas, houve casos de pacientes que desistiram de fazer a cirurgia

Durante o segundo trimestre deste ano o número de transplantes de órgãos sólidos em Goiás caiu 17%. Foram 58 procedimentos realizados nos três primeiros meses do ano contra 48 em abril, maio e junho. A redução se explica por conta da pandemia do coronavírus (Sars-CoV-2). Entretanto, os números estaduais são mais positivos do que o cenário nacional. De acordo com dado...