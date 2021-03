Cidades Covid-19: Ex-vereador, pai e mãe morreram em intervalo de cinco dias em Goiânia Corpo de Fábio Caixeta, de 45 anos, será sepultado nesta sexta-feira (12) em Faina

Em um intervalo de cinco dias, os pais e o ex-vereador de Goiânia Fábio Caixeta, de 45 anos, morreram de Covid-19. Eles estavam internados em um hospital da capital. O primeiro óbito foi da mãe de Fábio no sábado (6) e do pai foi no domingo (7). O político não resistiu à doença foi a óbito na noite desta quinta-feira (11). Fábio foi vereador na capital de 2021 a 2016. Em seguida, assumiu o car...