Cidades Covid-19: estudo aponta baixa prevalência de anticorpos na população em Goiás Levantamento da Ufpel fez mais de mil testes rápidos no Estado e não obteve nenhum resultado positivo. Especialistas destacam que por haver casos confirmados, baixa circulação do vírus não significa risco zero e alertam para cuidados

O resultado da pesquisa de Prevalência de Infecção por Covid-19 no Brasil (Epicovid-19), financiada pelo Ministério da Saúde e que está sendo coordenada pelo Centro de Pesquisas Epidemiológicas da Universidade Federal de Pelotas (Ufpel) utilizando as equipes do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope), mostrou que é baixa a prevalência da doença causa...