Cidades Covid-19: Estado pretende vacinar todas as pessoas acima de 60 anos até o final de abril em Goiás Governador Ronaldo Caiado também informou que próximo lote de vacinas enviado pelo governo federal pode chegar a 200 mil doses, maior remessa da pandemia

O Governo de Goiás pretende vacinar contra a Covid-19 todas as pessoas acima de 60 anos até o final de abril, informou nesta quarta-feira (31) o governador Ronaldo Caiado. “Temos tudo para finalizar”. O chefe do executivo estadual revelou, ainda, que uma nova remessa com imunizantes enviada pelo governo federal deve chegar ao Estado durante o feriado da Semana Santa. “...