Atualizada às 12h55.

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB), anunciou no final da manhã desta terça-feira (28) que vai assinar dois novos decretos nesta tarde, por volta das 18 horas. Um deles irá abordar o escalonamento das atividades comerciais, que voltaram a funcionar depois da flexibilização das medidas para evitar a proliferação do novo coronavírus (Covid-19). Ele explicou ainda que o segundo documento trata da fiscalização. Segundo o prefeito a mesma será “intensa e profunda”.

Esse escalonamento da abertura das atividades comerciais é para evitar a aglomeração de usuários do transporte coletivo nos terminais, plataformas e pontos de embarque e desembarque. Desde que houve a flexibilização, diariamente os usuários tem enfrentado filas e aglomerações. Em algumas situações ocorreram até protestos.

Iris contou ainda que durante a manhã desta terça participou de uma longa reunião com o Governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), onde discutiram uma ação conjunta do Estado e da Prefeitura com o intuito de minimizar as dificuldades vividas por quase todos os seguimentos sociais econômicos da cidade.

Confia como deve ficar o escalonamento:

Goiânia vai fazer escalonamento no horário de abertura das empresas

6h

Garis e Coletores

Postos de Combustíveis

Panificadoras

7h

Área de saúde

Indústrias alimentícias

Indústrias farmacêuticas/medicamentos

Construção Civil

8h

Domésticas

Faxineiras

Vigilantes

Porteiros

Zeladores

Farmácias, Drogarias

9h

Supermercados

Lojas de Produtos agropecuários

Lojas de Produtos veterinários

Hospitais e clínicas veterinárias

Demais comércios autorizados a funcionarem conforme o Decreto 9.633 de 13 de Março de 2020.

Agências lotéricas

10h

Bancos