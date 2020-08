Cidades Covid-19: em novo decreto, Prefeitura de Iporá restringe bares, restaurantes, lanchonetes e pit-dogs Novas orientações foram publicadas nesta quinta-feira (13) e passam a valer a partir desta sexta-feira (14)

Atualizada às 12h16. Um novo decreto foi publicado nesta quinta-feira (13) pela Prefeitura de Iporá, no Oeste do Goiás. As novas orientações restringe o funcionamento das atividades alimentícias na cidade. Até a noite de ontem, de acordo com boletim divulgado nas redes sociais, o município registrava 369 casos confirmados, sendo que 152 estão em isolamento domiciliar, 1...