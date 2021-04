Cidades Covid-19: drive thru do Estádio Serra Dourada, em Goiânia, é reaberto nesta terça-feira Antes do início da vacinação já havia fila de carros no local

Atualizada às 12h18. O drive thru instalado no estacionamento do Estádio Serra Dourada, em Goiânia, será reaberto no início da tarde desta terça-feira (20). No local, já há uma fila de carros aguardando o início da imunização. Idosos acima de 62 anos poderão receber a primeira dose e as pessoas a partir de 68 a segunda dose do imunizante. Não é necessário a...