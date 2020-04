Nota Técnica assinada pela Defensoria Pública do Estado de Goiás, pelos Ministérios Públicos Federal e Estadual e pelo Procon Estadual orienta consumidores e fornecedores das instituições privadas de educação básica e superior em território goiano sobre a possibilidade de revisão contratual em razão das mudanças das rotinas provocadas pelo distanciamento social como medida de prevenção para evitar o contágio pelo novo coronavírus. O documento aponta uma série de sugestões às duas partes.

Conforme a Nota Técnica, pais e responsáveis devem ter acesso a uma “proposta de revisão contratual”, na qual conste de forma clara e compreensível a tabela de custos prevista para 2020 na situação de normalidade e a nova tabela de custos considerando a proibição de aulas presenciais em todo o estado de Goiás. Na comparação, se for constatada a redução do custo de manutenção do estabelecimento, a orientação é para que haja um abatimento proporcional do preço nas mensalidades dos alunos que estiverem cursando aulas em regime telepresencial.

Pelo documento, as escolas devem oferecer restituição integral do valor das mensalidades correspondente às disciplinas que não permitam o modelo remoto de ensino, a exemplo de aulas de laboratório.

No caso de estabelecimentos educacionais de ensino infantil, a Nota Técnica orienta que seja privilegiada a negociação entre as partes, sempre em busca da manutenção do contrato, ou, em último caso, a suspensão dos contratos sem ônus para o consumidor. Os responsáveis pelos alunos deverão receber a planilha de custos referente ao ano de 2020 e a nova tabela de custos com explicações claras sobre eventual diminuição nos valores referentes à prestação dos serviços educacionais (redução das mensalidades), decorrente da suspensão das aulas presenciais. Em caso de menos gastos pela escola, o respectivo desconto deve ser aplicado, considerando-se as peculiaridades específicas da educação infantil.

Em caso da impossibilidade de não cumprimento do regime telepresencial, a orientação é para que os contratos de ensino infantil sejam suspensos até que tudo volte à normalidade.

Para o defensor público Tiago Bicalho o cálculo das mensalidades das instituições de ensino é feito com base em uma planilha de custos operacionais e de manutenção. Se houve redução, em razão da interrupção das aulas presenciais em 17 de março, esse valor deve ser repassado na forma de desconto aos pais e responsáveis.