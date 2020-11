Cidades Covid-19 cresce e pressiona hospitais no interior de SP Situação levanta questionamento sobre a possibilidade de restrições à circulação de pessoas

Cerca de um mês depois de passar para a fase verde do Plano São Paulo e em meio à campanha das eleições municipais, o interior do estado voltou a registrar crescimento nos números de novos casos, de novas mortes e de internações por Covid. Campinas, Sorocaba e Taubaté são hoje as regiões em situação mais crítica, segundo o SP Covid-19 Info Tracker, ferramenta criada...