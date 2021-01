Cidades Covid-19: Confira como foi o início da vacinação em algumas cidades do interior de Goiás Cidades como Turvelândia, Mara Rosa, Castelândia e Gameleira de Goiás já começaram a aplicar as doses do imunizante

A partir da chegada da vacina contra a Covid-19 em Goiânia na última segunda-feira (18), e após distribuição do imunizante para as demais regiões do Estado, algumas cidades do interior goiano já começaram a vacinação contra a doença. Na terça-feira (19), a biomédica Inara Silva Ferreira foi a primeira pessoa a ser vacinada em Turvelândia, município do Sudoeste goiano...