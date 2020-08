Cidades Covid-19: Começa testagem rápida de antígeno na população na Região Norte, em Goiânia Não é necessário o agendamento ou encaminhamento médico, informa a Secretaria Municipal de Saúde

Com longas filas que começaram a se formar durante a madrugada, começou nesta quarta-feira (5) a testagem rápida de antígeno da Covid-19 em moradores do Jardim Guanabara, na Região Norte, em Goiânia. A ação será realizada até sexta-feira (7) por demanda espontânea em pessoas acima de 12 anos que apresentaram sintomas da doença e ou tiveram contato com casos suspeitos o...