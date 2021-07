Cidades Covid-19 causa 4 em 10 mortes em Goiás Proporção de pessoas que morreram por causa da doença, em relação ao número total de óbitos, cresce no primeiro bimestre em comparação com o ano passado no Estado

A cada dez pessoas que morreram em Goiás no primeiro semestre deste ano, quatro foram por conta da Covid-19. O número representa 39% do total e cresceu em relação ao semestre anterior, quando a proporção de mortes por Covid-19 em relação ao total de óbitos ficou em 26%, de acordo com dados do Registro Civil (veja quadro). No total, foram 11,6 mil vidas ceifadas nos pr...