Cidades Covid-19: Brasil registra mais de mil mortes pelo 4º dia e se torna o 5º país com mais óbitos País supera a Espanha e se aproxima dos números da França; Ministério da Saúde divulga 26.928 novos casos por Covid-19

O Brasil registrou pelo quarto dia consecutivo mais de mil mortes por covid-19 em 24 horas e passou a ocupar a quinta posição no ranking mundial de países com mais óbitos pela doença, ultrapassando a Espanha. Foram 1.124 mortes registradas de ontem para hoje, elevando o total para 27.878 no País. Apenas os Estados U...