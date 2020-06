O Brasil registrou 1.103 novas mortes por Covid-19 e 40.995 novos casos da doença nesta quarta (24). Com isso, o país chegou a 53.874 mortes e 1.192.474 casos do novo coronavírus.

Os dados sobre mortes e casos de Covid-19 são fruto de colaboração inédita entre Folha, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo, G1 e UOL para reunir e informar números sobre o novo coronavírus, que são coletados diretamente com as Secretarias de Saúde. O balanço é fechado diariamente às 20h.

Mais uma vez, São Paulo foi o estado com maior número de mortes, 284. Na terça (23), o estado, que já perdeu 13.352 vidas desde o início da pandemia e soma 238.822 infecções pelo Sars-CoV-2, havia batido o recorde de óbitos registrados em 24 horas, com 434 mortes.

Como também tem ocorrido, Rio de Janeiro foi o segundo estado com mais mortes, 142, seguido por Ceará, que registrou 87 óbitos.

Pernambuco, com 86 mortes registradas na últimas 24 h, vem logo em seguida.

Segundo o boletim diário do Ministério da Saúde, foram confirmados 42.725 novos casos e 1.185 novas mortes pela Covid-19 no Brasil nesta quarta-feira (24).

O total de mortes no país, de acordo com os dados da pasta, já chega a 53.830 e o de casos do novo coronavírus a 1.188.631.

A iniciativa do consórcio de veículos de imprensa ocorre em resposta às atitudes do governo Jair Bolsonaro (sem partido), que ameaçou sonegar dados, atrasou boletins sobre a doença e tirou informações do ar, com a interrupção da divulgação dos totais de casos e mortes. Além disso, o governo divulgou dados conflitantes.