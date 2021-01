Cidades Covid-19: Brasil chega a 200 mil mortes após série de erros no combate à pandemia Alguns desses erros são passíveis de responsabilização do presidente da República, apontam especialistas em saúde pública e direito.

Bastaram apenas 72 horas para que a vida de Tiago Cária Sartini, 38, mudasse para sempre. No intervalo de três dias, o engenheiro perdeu o pai e a mãe para Covid-19. José Luiz Sartini, 73, e Maria das Graças Cária Sartini, 69, tomavam todos os cuidados possíveis para evitar o contágio. Não foi o suficiente. "Qualquer um que minimize essa doença tem, no mínimo, um déficit c...