Covid-19: bares e restaurantes no Setor Marista são fiscalizados

Neste domingo (21), bares e restaurantes no Setor Marista, em Goiânia, foram fiscalizados. As equipes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) e outros órgãos fiscalizadores da Prefeitura verificaram o cumprimento das medidas sanitárias contra a disseminação do coronavírus (Sars-CoV-2). Os estabelecimentos vistoriados, de acordo com Guarda Municipal, cumpriam as regras...