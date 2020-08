Cidades Covid-19: autorizada exumação de corpo enterrado errado após troca em hospital de Goiânia A decisão é da juíza Jussara Cristina Oliveira Louza, que concedeu liminar determinando a retirada do corpo de Jamir da Silva, 71 anos, para que seja enterrado Paulo Benedetti, 66, no túmulo da família

Após diversas decisões contrárias, a Justiça de Goiás autorizou na tarde desta segunda-feira (17) a exumação do corpo de uma vítima da Covid-19 que foi trocado no Hospital e Maternidade Célia Câmara e enterrado por engano no final de semana. A decisão é da juíza Jussara Cristina Oliveira Louza, que concedeu liminar determinando a retirada do corpo de Jamir da Silva, 71 ...