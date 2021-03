Cidades Covid-19: Aplicativo permite que moradores de Goiânia agendem vacinação; meta é imunizar 10 mil Cadastro no “Prefeitura 24 horas” teve início na manhã desta terça-feira (23)

A partir desta terça-feira (23), moradores de Goiânia acima de 18 anos já podem se cadastrar por meio do aplicativo “Prefeitura 24 horas” para receber a vacina contra a Covid-19 no momento em que chegar a sua faixa etária. As pessoas acima de 68 anos já conseguem agendar a imunização a partir desta quarta-feira (24). A expectativa do titular da Secretaria Municipal d...