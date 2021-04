Cidades Covid-19: Aparecida de Goiânia entrará em cenário verde no próximo domingo (2) A cidade manterá o regime de escalonamento regional com duas macrozonas fechando um dia da semana, de segunda a sexta-feira, e funcionando normalmente aos sábados e domingos

Aparecida de Goiânia entrará em cenário verde no dia 2 de maio. Isso significa que o risco de contágio pela Covid-19 diminuiu no município, após quase 60 dias de isolamento social intermitente. Agora, a cidade manterá o regime de escalonamento regional com duas macrozonas fechando as atividades econômicas não essenciais um dia da semana, de segunda a sexta-feira, e p...