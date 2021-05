Cidades Covid-19: após perder 875 vacinas por problema em freezer, Paranaiguara receberá novas doses No total, mais de 2.600 doses de vacinas contra o coronavírus e outras 18 doenças podem ter sido perdidas por superaquecimento de refrigerador

A Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) vai enviar novas doses de vacinas contra a Covid-19 para o município de Paranaiguara, no Sul do Estado. Na semana passada, a cidade teve um problema de superaquecimento no freezer que armazenava as doses destas vacinas e de outras 18 doenças. O Instituto Nacional de Controle de Qualidade do Governo Federal está avaliando se as d...