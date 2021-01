Cidades Covid-19: Anvisa aprova importação de 2 milhões de doses de vacina Vacina ficará armazenada até que aplicação seja autorizada

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) a importar 2 milhões de doses de vacinas contra covid-19. Apesar de ainda não estar autorizada a aplicação do imunizante no país, a Anvisa liberou a importação para antecipar a disponibilização quando o registro ou uso emergencial for aprovado. A Fiocruz é a responsável por pr...