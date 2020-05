Com dois novos registros de Covid-19, Anápolis chegou a 58 casos confirmados da doença. De acordo com boletim divulgado pela prefeitura do município na tarde desta segunda-feira (4), o diagnóstico foi confirmado, nas últimas 24 horas, em dois homens, de 57 e 46 anos.

Dentre os pacientes com resultado positivo para o novo coronavírus (Sars-Cov-2), 27 estão em isolamento domiciliar com seus contatos diretos, dois estão internados, 28 estão curados e um foi a óbito. Nesta segunda, a administração local informou também que duas mortes que eram investigadas como suspeitas para a doença foram descartadas na última sexta-feira (1º).

Atualmente, há 779 casos suspeitos em apuração. Destes, 751 estão em isolamento domiciliar e 28 estão internados em unidades de saúde públicas e privadas. Outros 352 casos já foram descartados por não se enquadrarem como Covid-19.

Morte

O município de Anápolis registrou, na última sexta-feira (1º), a morte de uma mulher de 75 anos vítima de Covid-19. Ela deu entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) local com quadro de cardiopatia descompensada e foi encaminhada para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de Goiânia. Uma amostra foi coletada da paciente no dia 23 de abril e o resultado foi positivo para o novo coronavírus (Sars-Cov-2).