Covid-19 afetou 198 motoristas do transporte coletivo da Região Metropolitana de Goiânia

A taxa de contaminação por coronavírus (Sar-CoV-2) entre os motoristas do transporte coletivo da Região Metropolitana de Goiânia está em 7,65%. Dados do Consórcio RedeMob, que reúne as cinco concessionárias do sistema, detalham que desde o início da pandemia foram 198 testes positivos na categoria. Os dados, divulgados pela RedeMob, consórcio que reúne as cinco ...