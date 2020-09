Cidades Covid-19 afasta doador de sangue do Hospital Araújo Jorge em Goiânia Pessoas com câncer hematológico precisam de mais transfusões e lutam contra escassez desde o início da pandemia

Os pacientes que possuem câncer hematológico, ou seja, câncer no sangue, estão sofrendo com a diminuição nas doações de sangue desde o início da pandemia do coronavírus (Sars-C-V-2), que afastou muitos doadores. A demanda desses pacientes é maior porque dentre os pacientes oncológicos, são eles que costumam ter mais necessidade de transfusões. “Os pacientes com leucemia e ...