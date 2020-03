Dos oito casos confirmados para o novo coronavírus em Goiânia pela Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO), quatro são homens e quatro são mulheres. A informação é da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) e aponta que desse total, três pessoas têm menos de 40 anos. Conforme dados divulgados nesta quinta-feira (19) pelo Ministério da Saúde (MS), 50% das confirmações do Brasil possuem menos de 40 anos. As mulheres de Goiânia possuem 31, 38, 61 e 72 anos. Já os homens: 35, 47, 57 e 67 anos.

Nacionalmente, a faixa etária de pessoas mais novas, com idade entre 40 e 49 anos, representam 16% do total. Na capital de Goiás, apenas um homem, de 47 anos, se enquadra nesse grupo. Entre 50 e 59 anos, os infectados correspondem a 15% dos infectados no País. Na capital goiana, um paciente do sexo masculino nessa faixa. A quarta mulher da lista goiana tem 61 anos e participa do grupo que representa 11% das confirmações nacionais.

Segundo dados do Ministério da Saúde, apenas 6% dos casos de todo o país possuem mais de 69 anos. Em Goiânia, dois casos fazem parte desta estatística: um homem de 67 e uma mulher de 72 anos. No geral, 47% dos casos do Brasil são de mulheres, 51% homens e 2% dos casos não foram informados. Nacionalmente, 10% dos casos necessitaram de internação até o momento.

No último boletim apresentado pelo Ministério durante entrevista coletiva nesta quinta-feira (19), 17 Estados já haviam confirmado casos positivos para o Covid-19: Ceará, Espírito Santo, Goiás, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Sergipe, Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e São Paulo, que concentra o maior número.

Em Goiás, a SES-GO já confirmou 15 casos. Além dos de Goiânia, são três em Rio Verde, dois em Anápolis, um em Aparecida de Goiânia e um em Jataí. Outros 303 casos estão em investigação, um acréscimo de 73 suspeitas em comparação ao boletim divulgado na quarta-feira (19). A secretaria não informou a quantidade de apurações descartadas.