Ao menos 27 pacientes com casos relacionados ao novo coronavírus estiveram ou estão internados em unidades de saúde da rede privada em Goiás, nas últimas 24 horas. De acordo com a Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade do Estado de Goiás (Ahpaceg), são sete pessoas com diagnóstico confirmado de Covid-19 e 20 com suspeita.

A informação foi divulgada em boletim emitido às 15 horas desta quarta-feira (8) e diz respeito a hospitais filiados à entidade em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Catalão e Rio Verde.

Segundo o informe, cinco pessoas morreram nessas unidades em razão da doença desde o último sábado (4), quando houve o primeiro óbito. Três mortes ocorreram na última segunda-feira (6) e a quinta foi registrada nesta quarta. Detalhes sobre as vítimas não foram divulgados.

Ainda de acordo com a Ahpaceg, 17 pessoas receberam alta hospitalar entre a terça e quarta-feira.