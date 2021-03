Cidades Covid é responsável por metade das mortes em Goiás Dos 1,3 mil óbitos registrados no Estado nos primeiros 15 dias de março, 691 foram pela doença. Dados são reflexo da segunda onda

Nos primeiros 15 dias de março, 691 pessoas morreram por complicações causadas pelo coronavírus (Sars-CoV-2) em Goiás. Isso representa 50% das 1,3 mil mortes ocorridas no Estado no mesmo período, de acordo com dados do Registro Civil. Especialistas apontam que o número é reflexo do aumento de casos e internações por conta da doença. Grupo de modelagem sobre a Covid-1...