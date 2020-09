Cidades Coveiros e trabalhadores do serviço funerário enfrentam rotina pesada com aumento de mortes Coveiros e trabalhadores do serviço funerário enfrentam rotina pesada de trabalho com aumento de mortos pelo vírus. Cemitérios da capital registraram aumento de mais de mil mortos até agosto

“Os outros estão na linha de frente e nós estamos onde? Você não vê ninguém falar em televisão. Ninguém fala de coveiro. Somos nós que pegamos aquele que morreu”. O desabafo é do coveiro do cemitério municipal de Goiânia, Vale da Paz, Donizete Ferreira, de 59 anos. Nos últimos dois meses ele trabalhou como nunca, enterrando vítimas do coronavírus. “A gente já enterrou m...