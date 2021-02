Cidades Covax prevê só 1,6 milhão de doses da vacina de Oxford para o Brasil no 1º trimestre Novos cortes ou adiamento nos prazos não estão descartados, alertou a Covax

O consórcio internacional Covax prevê que o Brasil receba apenas 1,6 milhão de doses da vacina da AstraZeneca/Oxford no primeiro trimestre deste ano, e 6 milhões no segundo trimestre. Dos 10.672.800 de doses alocadas para o país no primeiro semestre, cerca de 3 milhões serão adiadas para o segundo semestre, de acordo com documento publicado nesta quarta (3). A estima...