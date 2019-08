Cidades Cotado para embaixador, filho de Bolsonaro compartilha vídeo em que Macron é chamado de idiota Tuíte foi feito horas após o líder francês convocar o bloco econômico G7 para discutir as queimadas na Amazônia

O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) compartilhou na quinta-feira, 22, em sua conta do Twitter um vídeo no qual o youtuber bolsonarista Bernardo Küster chama o presidente da França, Emannuel Macron, de "idiota". O tuíte foi feito horas após o líder francês convocar o bloco econômico G7 para discutir as queimadas na Amazônia durante a cúpula que começa neste fim de...