Cidades Costa fluminense está sob alerta Óleo derramado no Nordeste já atingiu 494 praias, sendo 14 delas no Espírito Santo. Autoridades temem chegada do poluente ao Rio de Janeiro e governo cria grupo de trabalho

O óleo derramado na costa do Nordeste já alcança 14 praias do Espírito Santo e autoridades temem que ele possa chegar ao Rio de Janeiro nos próximos dias. De acordo com Humberto Barbosa, coordenador do Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélite (Lapis) da Universidade Federal de Alagoas, a direção e intensidade das correntes marítimas e ventos na sup...