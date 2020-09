Cidades Corumbá de Goiás registra chuva nesta segunda-feira (21); veja fotos e vídeos Pela manhã, foram sentidos chuviscos em Itumbiara, Rio Verde e Bela Vista de Goiás

Os goianos angustiados com o calor e o tempo seco têm, enfim, um motivo para comemorar. A chuva, mesmo que breve, está dando o ar das graças em alguns municípios do Estado para ajudar a dar uma refrescada. Na tarde desta segunda-feira (21) houve registro de chuva em Corumbá de Goiás. Confira as imagens abaixo. Pela manhã, foram sentidos chuviscos em Itumbiar...