Cidades Cortejo do corpo de Murilo reúne centenas de pessoas, em Itapuranga Mobilização foi registrada por moradores e compartilhada nas redes sociais. Jovem de 25 anos foi sequestrado e morto depois

Murilo Ramos de Souza, 25 anos, foi velado e o cortejo para o sepultamento do jovem reuniu centenas de pessoas na cidade de Itapuranga, onde morava. Na tarde desta sexta-feira (9), familiares, amigos e pessoas que solidarizaram com o caso foram para uma das rodovias para acompanhar o corpo do rapaz, que foi enterrado no município. Murilo havia desaparecido no dia...