Cidades Corrida infantil estimula combate à obesidade em Goiânia Crianças de 1 a 12 anos poderão participar do evento, que reúne série de brincadeiras para a família; inscrições seguem até dia 1º de outubro

A corrida Opus Kids voltada para o público infantil de Goiânia está na sua 5ª edição, e este ano acontece no dia 6 de outubro, às 8 horas, na Rua 146, no Setor Marista. Crianças de 1 a 12 anos poderão participar da corrida que será dividida em baterias separadas por idade. Com a temática voltada para o combate à obesidade infantil e a conscientização sobre um estilo d...