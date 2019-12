Cidades Correios oferecem Balcão do Cidadão em 5 cidades de Goiás Em fase de testes, programa entra conta com sete tipos de serviços públicos estaduais, com operações de três órgãos. Intuito é levá-lo para os 246 municípios

Agências dos Correios de cinco cidades de Goiás passaram a oferecer, ainda em fase de testes, sete tipos de serviços públicos estaduais. Na última segunda-feira (16), entrou em funcionamento o projeto-piloto do Balcão do Cidadão, programa do governo federal executado em parceria com o Estado. Os municípios beneficiados nesta etapa são Goiânia, Abadiânia, Edeia, Niquelân...