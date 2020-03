Cidades Correios lançam opção de entrega de encomendas no vizinho A medida abrange exclusivamente as remessas Sedex e PAC

Os clientes dos Correios têm agora a opção de entrega de encomenda no vizinho. A funcionalidade foi lançada na última semana e permite ao remetente indicar um endereço alternativo, próximo ao do destinatário, para a entrega do pacote, sem custo adicional. De acordo com a empresa, a medida atende a uma sugestão recorrente dos clientes e facilitará a entrega de obj...