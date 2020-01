Cidades Correios já oferecem serviços públicos em 4 cidades de Goiás; veja a lista O projeto piloto tem duração de quatro meses, mas prevê a disponibilização dos atendimentos nos 246 municípios

Os moradores de Abadiânia, Nova Crixás, Edeia e Niquelândia já contam com serviços públicos da administração estadual oferecidos nas agências dos Correios. A proposta do programa Balcão do Cidadão é assegurar conforto e comodidade nas ações voltadas aos contribuintes, garantindo um atendimento ágil e de qualidade em qualquer região do Estado. O projeto do Gov...