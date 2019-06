Cidades Correios funcionarão normalmente na sexta-feira (21), após o feriado As unidades que abrem aos sábados também manterão programação normal no dia 22

Após o feriado de Corpus Christi, na quinta-feira (20), as unidades dos Correios em Goiás estarão funcionando normalmente na sexta-feira (21). As que abrem aos sábados, também manterão programação normal no dia 22. Os horários variam de acordo com a unidade e podem ser conferidos no site da empresa: www.correios.com.br. A previsão é que a entrega de cartas e enco...