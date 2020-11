Cidades Corregedoria Nacional de Justiça vai apurar conduta de juiz de SC em caso de Mariana Ferrer Atuação de promotor de Justiça e de advogado também será averiguada

A Corregedoria Nacional de Justiça instaurou nesta terça-feira (3) apuração sobre a conduta do juiz Rudson Marcos, do TJSC (Tribunal de Justiça de Santa Catarina), na audiência do processo criminal movido pelo Ministério Público contra o empresário André de Camargo Aranha, acusado pela influenciadora digital Mariana Ferrer de estuprá-la em dezembro de 2018. ...