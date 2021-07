Cidades Corregedoria da PM negou pedido de prisão na noite da agressão de advogado OAB-GO diz que havia pedido prisão em flagrante dos policiais envolvidos para a Polícia Civil, que repassou o caso para a Corregedoria da Polícia Militar, que negou o pedido

Atualizada à 18h30 Na noite da última quarta-feira (21), dia em que o advogado Orcelio Ferreira Silverio Junior, de 32 anos, foi agredido por policiais militares no Camelódromo da Praça da Bíblia, no Setor Leste Universitário, a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Goiás (OAB-GO) pediu para a Corregedoria da Polícia Militar, para que os policiais ...