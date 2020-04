com informações do TJ-GO

Catherine Moraes com informações do TJ-GO

O corregedor-geral da Justiça do Estado de Goiás, desembargador Kisleu Dias Maciel Filho determinou, na noite desta segunda-feira (6), o retorno do atendimento presencial nos cartórios extrajudiciais. A decisão que foi tomada por meio da Portaria nº 57 prevê, entretanto, que sejam observados alguns cuidados a fim de evitar a disseminação e o contágio pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2). Entre as medidas está a recomendação de atendimento com horário previamente agendado.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) os serviços notariais e registrais do Estado, serão prestados em todos os dias úteis, mas enquanto estiverem valendo as medidas de quarentena por autoridades de saúde, com limitação de pessoas. O atendimento ao público, de forma presencial, deverá ser realizado das 10 às 16 horas, com horário previamente agendado para evitar aglomerações e filas. Já o expediente dos serviços notariais e registrais deverá ocorrer das 8 às 17 horas.

Além de rodízio dos colaboradores, é preciso que haja nos cartórios uma faixa de segurança a uma distância de no mínimo 1,5 m nas áreas de atendimento entre o usuário e o colaborador. Para as cadeiras de espera, o exigido é de espaço mínimo de dois metros entre um usuário e outro. A entrada nos estabelecimentos deve ser limitada e devem ser disponibilizados álcool em gel, luvas e máscaras para colaboradores. O pedido é que balcões sejam higienizados de forma rotineira e que, quando possível, seja mantida a circulação de ar.

Recomendações e decretos

A corregedoria afirma que a decisão foi tomada depois de reuniões virtuais realizadas entre as equipes da CGJGO e os representantes dos cartórios extrajudiciais. Segundo o Tribunal, foi levado em consideração, “além das recomendações e orientações de âmbito nacional e estadual pelos órgãos oficiais de saúde e pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o princípio da continuidade dos serviços públicos e o fato de que os serviços notariais e de registro devem ser prestados, de modo eficiente e adequado em dias e horários estabelecidos pelo juízo competente, desde que atendidas as peculiaridades locais”.

A portaria também levou em consideração o Decreto nº 9.645, de 3 de abril de 2020, que altera o Decreto nº 9.633, de 13 de março de 2020, ambos do Governo do Estado de Goiás. O documento estabelece que os cartórios extrajudiciais não se incluem nas atividades com suspensão (art. 2º, §3º, XXI).