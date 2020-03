Cidades Corredor de instabilidade provocará fortes pancadas de chuva em Goiás nos próximos dias Inmet chegou a emitir um alerta laranja para temporais no Estado

Por influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), os próximos dias em Goiás devem ser de muita chuva, segundo as informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O órgão chegou a emitir um alerta laranja de perigo para temporais nesta terça-feira (3) principalmente para as regiões Norte, Nordeste, Centro e Leste. A partir de amanhã até pe...