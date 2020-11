Cidades Corredor de ônibus BRT em Goiânia vai demorar mais 7 meses para ser concluído Obra iniciada em março de 2015 tinha previsão de entrega em 24 meses, mas nova estimativa é para maio de 2021, quando se completa o triplo do prazo inicial

A obra do BRT Norte-Sul deve durar mais sete meses até a sua conclusão. Desde o início do ano, a Prefeitura trabalhava com a ideia de cumprir o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público Federal (MPF) e entregar a obra em outubro deste ano. Apenas em agosto o discurso mudou, com a intenção de finalizar a execução até dezembro, durante o mandato d...