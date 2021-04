Cidades Corredor da T-7 fica para meio de 2022 Obra foi iniciada em fevereiro de 2015 com previsão de entrega no fim de 2016, mas segue com só 60% do projeto finalizado

Mesmo com metade da extensão do BRT Norte-Sul em Goiânia e com estruturas menos complexas, as obras do Corredor T-7 na capital já são as mais atrasadas dentre os projetos para a mobilidade urbana. Já são 6 anos e 2 meses desde que elas foram iniciadas, cerca de 30 dias antes do BRT, e a previsão é que o corredor preferencial seja entregue cerca de 6 meses depois do exclu...