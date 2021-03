Cidades Corpos do casal e filho que morreram em acidente no pedágio da BR-050 são identificados em Catalão Família havia saído de Brasília com destino a Minas Gerais, quando o carro em que estavam foi atingido por um caminhão desgovernado que explodiu em seguida

Os corpos dos três ocupantes do veículo que se envolveu em um acidente na praça de pedágio da BR-050, em Campo Alegre de Goiás, no domingo (28), foram identificados nesta segunda-feira (29) no Instituto Médico Legal de Catalão. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o casal e o filho de dois anos saíram de Brasília com destino a Minas Gerais, quando o ca...